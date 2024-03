Il Gubbio guarda avanti. Nel mirino c’è la Torres

Il Gubbio di mister Braglia sta attraversando uno dei periodi più delicati e al contempo decisivi della stagione. Nel momento clou della regular season i rossoblù sono incappati in tre sconfitte consecutive, di pari passo con prestazioni che sono andate calando. Se soprattutto contro il Cesena e un po’ meno contro il Perugia si erano visti segnali incoraggianti, contro il Sestri Levante da salvare c’è poco o nulla. A partire dall’atteggiamento della squadra, sempre approssimativo e che ha portato a tanti errori tecnici, alla creatività offensiva, da qualche partita, un po’ troppo sterile. Di certo, se mai servissero conferme, c’è che il Gubbio sembra giocare molto meglio quando si schiera a quattro in difesa rispetto a quando lo fa a tre. È inutile, però, piangersi addosso, ma si deve continuare a guardare alla prossima partita: a questo punto della stagione, a cinque giornate dal termine della regular season, tutte le gare hanno ormai un peso specifico importante e la squadra vuole tornare a macinare punti per ottenere il miglior piazzamento possibile in vista dei playoff.

Giovedì al “Barbetti” arriva la Torres, seconda in classifica ma le cui speranze di acciuffare il Cesena sembrano ormai destinate a rimanere tali. La squadra che arriverà a Gubbio è comunque una formazione molto forte che sarà vogliosa di ottenere risultato pieno per consolidare l’attuale posizione in classifica, che si è accorciata invece nella zona dei ragazzi di Braglia. Il Pescara, dopo la vittoria con il Pontedera, si avvicina e ora dista tre lunghezze dal Gubbio, mentre l’Arezzo agguanta proprio i granata toscani a 47 punti, a -4 dai 51 degli umbri, che negli ultimi cinque scontri in campionato sfideranno Torres, Pontedera e Rimini in casa, Spal e Recanatese in trasferta. Punti fondamentali e che risulteranno decisivi per la buona riuscita della stagione; sarebbe un peccato gettare alle ortiche l’ottimo percorso fatto finora.

Il quinto posto attuale garantirebbe continuità dopo l’anno scorso e la possibilità di godersi dei playoff nei quali potrebbe giocare un ruolo da protagonista. Per farlo, è importante ritornare sulla giusta strada anche grazie al rientro di alcuni giocatori.