Il giudice sportivo sanziona il Perugia calcio con 1000 euro di multa

Per i fatti violenti in Curva Nord il Perugia paga mille euro di multa. Il giudice sportivo si è espresso su quanto accaduto durante la gara Perugia-Pineto di sabato e ha sanzionato il club "per i fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 18° minuto del primo tempo, circa una quarantina di sostenitori provocato tafferugli spintonandosi reciprocamente e nell’avere lanciato dieci seggiolini e un fumogeno all’interno nel proprio settore, determinando, con tale condotta, la sospensione della gara per tre minuti da parte dell’Arbitro". E "valutate le modalità dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e che gli scontri e i lanci sono avvenuti tra tifosi della medesima società, ritenuto che gli stessi sono connotati da particolare gravità, in quanto hanno provocato la sospensione della gara per tre minuti e hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tifosi".