Il giorno del Piatto di Sant’Antonio. Un’edizione che entra nella storia. Le Priore serventi sono tutte donne

È il giorno Piatto di Sant’Antonio abate, che vive quest’anno un’edizione storica. Per la prima volta ci sono le Priore serventi - cosa senza precedenti - che hanno organizzato la manifestazione: Stefania Proietti, Francesca Bianconi, Tiziana Borsellini, Rossana Calzolari, Marcella Della Bina, Valentina Di Pasquale, Maria Cristina Lollini, Barbara Marconi, Rita Nardone, Daniela Rosati, Roberta Rosati e Alessandra Tarpanelli. Una novità durata poco visto che i Priori entranti 2025, Serventi nel 2026 sono tutti uomini, un ritorno al passato: Paolo Capezzali, Eolo Cicogna, Andrea Cipriani, Cristian Lutazi, Roberto Mazzoli, Alessandro Mencarelli, Alessandro Neri, Alessandro Perticoni, Francesco Polticchia, Luca Quacquarini, Spartaco Rossi, Danilo Truffarelli.

Il programma prevede alle 9, in piazza Garibaldi, il raduno delle prioranze degli anni passati e l’accoglienza delle autorità cui seguirà l’ingresso in Basilica per la messa e l’investitura dei Priori Entranti 2025. Alle 11, la processione con la fanfara a cavallo della Polizia. A mezzogiorno la benedizione degli animali e del pane che sarà distribuito. Dalle 13 (e alle 19) sarà possibile consumare il Piatto di Sant’Antonio nei ristoranti serventi. Alle 17, al Lyrick lo spettacolo della scuola primaria “Patrono D’Italia“ - IstitutoAssisi 2.

Appuntamento che riporta alla metà dell’800 quando un’epidemia colpì i cavalli utilizzati per il servizio postale, con gli angelani che si appellarono a sant’Antonio abate, patrono degli animali. Il contagio finì e in segno di ringraziamento venne offerto un pranzo ai poveri, da qui l’origine del Piatto.

Maurizio Baglioni