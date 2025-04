’Il Giardino Armonico’ a Perugia nel segno di Vivaldi

E’ tutto dedicato ad Antonio Vivaldi uno dei concerti più attesi di questa parte finale della stagione della Fondazione Perugia Musica Classica e della Fondazione Cucinelli: questa sera alle 20.30 alla Basilica di San Pietro si esibisce “Il Giardino Armonico“, celebre ensemble guidata da Giovanni Antonini (ospite degli Amici della Musica di Perugia per la prima volta nel 1991) con la nota e versatile violinista tedesca Isabelle Faust (nella foto). Il programma propone nove dei dodici Concerti dell’Estro armonico op. 3 (per violino solo, per due e per quattro violini) del “Prete rosso”, la prima raccolta pubblicata da Vivaldi nel 1711 con cui – e nello spazio di pochissimi anni – la sua fama si propagò da Venezia, la città in cui si distinse tra il 1703 e il 1720 come “maestro di violino” all’Orfanotrofio dell’Ospedale della Pietà in tutta Europa. Un lavoro suggestivo nella sua simmetria: quattro gruppi di tre Concerti, rispettivamente per uno, per due e per quattro violinisti solisti, nei quali Isabelle Faust sarà affiancata da vari solisti del complesso.

Dopo una prima attenzione al Barocco, il Giardino Armonico, fondato nel 1985, negli anni più recenti è passato ad esplorare il repertorio classico del tardo Settecento: in occasione del terzo centenario della nascita di Joseph Haydn, nel 2032 porterà a compimento l’ambiziosa incisione discografica (Alpha Classics) dell’integrale delle sue 104 Sinfonie. Info e biglietti per il concerto sul sito di www. perugiamusicaclassica.com