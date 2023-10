Il Festival della Sociologia irrompe a Narni. E svela il rapporto “maschera-volto” nella società

“La maschera, il volto e la costruzione dell’altro: nuovi scenari nella società italiana” è il tema del Festival della Sociologia che per tre giorni, da venerdì a domenica, torna a Narni con 250 ospiti, di cui 170 sociologhi e sociologhe, 60 eventi straordinari e gratuiti tra panel, mostre e laboratori, in omaggio al celebre sociologo Franco Crespi. "Questa edizione avrà un clima particolare, per la mancanza del professoressa Maria Caterina Federici, per anni direttrice scientifica del Festival" ha detto il sindaco Lorenzo Lucarelli nel presentare il programma (nella foto) nell’aula appena intitolata alla compianta professoressa. "Sono tanti i temi che affronteremo – ha spiegato Sabina Curti, presidente dell’Associazione Festival della Sociologia che organizza con il Comune di Narni e l’Università di Perugia–, questa disciplina tenta di togliere la maschera per rivelare contraddizioni, conflittualità, posizionamenti che sono dietro i fenomeni. Avremo un ospite fuori programma, dall’Università di Warwick: il professor Stephen Gundle con un intervento su “L’ideologia del volto dell’Italia nel XX secolo“".

L’Auditorium San Domenico sarà il palcoscenico principale e tanti sono gli ospiti in arrivo: Enrico Giovannini, economista ed ex ministro alle infrastrutture, la sociologa Sonia Stefanizzi, il procuratore Flaminio Monteleone, il questore di Perugia Fausto Lamparelli sulla devianza minorile, il giornalista Riccardo Staglianò e poi Carmen Lasorella con Maria Cristina Marchetti e Marco Omizzolo per presentare il suo nuovo romanzo, i sociologhi Alfonso Amendola, Paolo Jedlowski, Fabrizio Talotta e Ana Maria Marcos Del Cano, filosofa e sociologa del diritto. Ci saranno mostre di grande valore culturale: “Percorsi d’arte contemporanea” e “People are ca$h” insieme a una visita guidata al Museo Multimedievale e alla rinnovata collaborazione con la Corsa all’Anello.