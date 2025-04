Il ’Festival del lavoro’. Così gli ex studenti danno la mano ai giovani

Gli ex studenti offrono la loro esperienza nel mondo del lavoro per aiutare i giovani a compiere scelte consapevoli per il loro futuro. Su questo è stato costruito un evento a Città della Pieve. E’ il terzo anno che l’Associazione LIceAli (associazione ex studenti dei licei pievesi) e l’istituto di istruzione superiore Italo Calvino di Città della Pieve, con il patrocinio del Comune di Città della Pieve, promuovono il ’Festival del lavoro’. La manifestazione si svolgerà il 4 e 5 aprile nella Sala Grande di Palazzo della Corgna. "Un evento – spiegano gli organizzatori - che pone al centro il lavoro perché è fondamento della vita riconosciuto dalla Costituzione, genera sostentamento e dignità, definisce la propria identità sociale. Il lavoro, dunque, si pone come base esistenziale e progresso collettivo. Il lavoro, inoltre, rappresenta un importante momento di scelta per le generazioni che si affacciano al mondo produttivo e determina difficoltà di inserimento che richiedono attente analisi. Insomma, il lavoro riguarda tutti in modo trasversale e definisce la realizzazione individuale nel contesto collettivo. La società attuale è segnata da sviluppi accelerati in campo informatico-digitale, da problematiche ambientali, da fattori sociodemografici e geo-politici che impongono ridefinizioni continue. Il lavoro muta e guarda soluzioni diverse rispetto al passato. L’ intelligenza artificiale pone orizzonti impensati. Contemporaneamente la cura della persona e i servizi alla persona diventano sempre più essenziali". Il 4 aprile alle ore 17 "Il lavoro nella letteratura tra Novecento e contemporaneità", un incontro con Lucia Annunziata, Maria Luisa Meo, Lucia Paoletti. Poi il 5 aprile: ore 10.30 "I lavori del futuro. Prospettive" con Michele Croce; alle 11 "Formazione e competenze" con Roberto Rettori, delegato del Rettore dell’Università di Perugia per il settore Orientamento e divulgazione della ricerca scientifica; alle 16 "Il lavoro nelle storie dei giovani" con Bruno Baci, Adriano Bertone, Bruna Corsi, Tatiana Camerota, Giada Podelvento, Luca Tassini; alle 17 "I Podcast di LiceAli. Intelligenza Artificiale" Presentazione di Tatiana Camerota, Maria Luisa Meo, Giada Podelvento; alle 17:30 "Lavoro subordinato e autonomo. Mutamenti e prospettive in un mondo imprenditoriale che cambia" con l’avvocato Paolo Casucci.