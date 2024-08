Il Duo Gazzana si esibisce: sul palco le sorelle Natascia e Raffaella

Dopo il grande successo per “Omaggio a Puccini“ per il pubblico del Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago, sempre a Palazzo della Corgna con inizio alle 21.15, domani sarà di scena il Duo Gazzana, composto dalle sorelle Natascia al violino e Raffaella al pianoforte, così affiatate nell’arte e nella vita da essere considerate gemelle. Italiano per origine, cultura, gusto e formazione, il duo ha ricevuto un’educazione musicale internazionale con maestri di chiara fama. Le sorelle Gazzana sono laureate in Lettere all’Università “La Sapienza“ di Roma: Natascia con indirizzo in Storia dell’Arte contemporanea, Raffaella in Musicologia. Le Gazzana hanno la passione per le arti, il cinema, le lingue, la lettura, i viaggi. Ovunque si esibisce il duo si fa apprezzare per la scelta dei programmi, il calore delle interpretazioni, la presenza scenica e la sintonia che stabilisce con il pubblico.