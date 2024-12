Il distretto compie 16 anni. Le nuove sfide

"Il Cluster umbro dell’aerospazio cresce per dimensioni, fatturato e occupati". Lo ha detto il presidente del comparto Daniele Tonti, in occasione del 16° anniversario dalla fondazione del cluster. "Umbria Aerospace Cluster – ha sottolineato Tonti - è, tra i 15 Distretti regionali presenti in Italia, l’unico costituito interamente da aziende private (grandi imprese e PMI), senza aziende leader nazionali con partecipazione pubblica o intervento diretto pubblico nell’organo di Governo. Sebbene il settore sia oggi in crescita, con indicatori favorevoli per le aziende umbre, emergono campanelli di allarme che potrebbero compromettere questo trend positivo. È fondamentale quindi favorire percorsi di partnership e dialogo tra Pmi e grandi imprese, al fine di rafforzare la filiera attraverso il trasferimento di competenze. È indispensabile intensificare i rapporti con scuole superiori, ITS e centri di ricerca, per rispondere rapidamente alla crescente domanda di profili tecnici operativi e stem altamente qualificati. Sta diventando sempre più cruciale per le aziende identificare nuovi strumenti che consentano alle imprese di continuare ad effettuare investimenti in innovazione e sviluppo in un business che, diversamente da altri, è sia capital che labour intensive".