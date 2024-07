Il cuore di chi viaggia. Donazione all’ospedale del Camper Club eugubino

Il mondo del volontariato e del turismo si mobilita per potenziare e sostenere la struttura sanitaria pubblica. In particolare, è l’associazione Camper Club Gubbio che ha scelto di devolvere volontariamente una somma in denaro nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale. Tutto parte lo scorso 8 luglio, quando il consiglio direttivo dell’Associazione si riunisce nel pomeriggio, e nell’ordine del giorno si è anche discusso della situazione economica del Camper Club, in cui rientrano anche i progetti futuri di sostegno sociale; le varie attività svolte nel corso del 2023 hanno permesso al sodalizio eugubino di racimolare una determinata somma che può essere utilizzata per promozione sociale.

Qui va fatta una precisazione: l’associazione è iscritta al R.U.N.T.S. (registro unico nazionale del terzo settore) come Associazione di Promozione Sociale, non ha scopo di lucro e pertanto ogni incasso derivante dalla gestione viene utilizzato per il mantenimento dell’area di sosta attrezzato nonché per le attività associative e sociali come previsto dallo Statuto approvato e condiviso con il Comune di Gubbio. Su proposta del Presidente Raffaello Di Benedetto, con atto approvato dal consiglio e dopo aver programmato le spese necessarie a coprire i prossimi interventi, dunque, si è deciso di devolvere volontariamente una parte degli avanzi dell’amministrazione contabile per l’acquisto di attrezzature da donare in seguito all’Asl locale, in base alle necessità dell’ospedale comprensoriale di Gubbio – Gualdo Tadino. Così, il presidente Raffaello Di Benedetto e il vicepresidente Francesco Pastorelli, insieme al segretario dell’associazione hanno tenuto un incontro con la direttrice sanitaria del nosocomio di Branca, Teresa Tedesco, che ha apprezzato la decisione del Camper Club Gubbio, rimandando la sua risposta sulle attrezzature da acquistare in seguito ad una consultazione con i vari reparti sanitari, per capire al meglio quali siano i bisogni prioritari dell’ospedale. A breve è previsto un nuovo incontro per definire le operazioni nel minor tempo possibile.