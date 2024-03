Il Concerto di Pasqua di Rai 1 al Duomo di Orvieto

E’ dedicato a tutti i bambini vittime delle guerre il concerto di Pasqua di Rai 1 del Progetto Omaggio all’Umbria: va in scena oggi alle 18 nel Duomo di Orvieto dove verrà registrato per essere poi trasmesso su Rai 1 il Venerdì Santo dopo la Via Crucis e su Rai 5 più volte nei giorni successivi. Protagonista è l’Orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino diretta da Daniele Gatti (nella foto) in un programma che propone la Suite per orchestra “Nobilissima Visione“ di Paul Hindemith, la “Trauersymphonie“ di Franz Joseph Haydn e “Incantesimo del Venerdì Santo“ di Richard Wagner. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento della capienza. Saranno presenti - per una raccolta fondi per beneficenza - i volontari dell’Unicef che patrocina il progetto Omaggio all’Umbria dal 2008, la cui presidente, la cantante lirica Laura Musella, è testimonial per l’Umbria. Il Concerto di Pasqua apre la stagione 2024 di Omaggio all’Umbria che proporrà 24 concerti per valorizzare i giovani talenti, promuovere il patrimonio della regione e la solidarietà.