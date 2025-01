"Il Comune ci dica se il trenino per i turisti è stato venduto"

SPOLETO - Che fine ha fatto il trenino biancorosso che portava a spasso i turisti per le vie della città? A chiederlo è il vicepresidente del Consiglio comunale, Sergio Grifoni con un’interrogazione la sindaco. "Fino a qualche tempo fa, afferma Grifoni, nei mesi estivi, era possibile notare per le vie del centro storico il passaggio di un trenino turistico che accompagnava le persone, soprattutto famiglie, in una escursione conoscitiva dei nostri principali monumenti e luoghi. lo stesso trenino era stato acquistato inizialmente dalla ex Ssit, o Spoletina Trasporti, gestita in compartecipazione con la Provincia di Perugia. Perché il nostro Comune non ha più usufruito dei servizi di tale veicolo turistico?". Grifoni quindi chiede al sindaco "se risponde a verità il fatto che il trenino, stazionante per anni nei magazzini, sia stato riaggiustato e venduto ad un privato ad una cifra irrisoria".