Il Comune cambia la ’macchina’. Nuovo schema per le Unità operative: "Così gestiamo meglio i servizi"

La Giunta Comunale di Perugia ha approvato in via definitiva il piano di riorganizzazione della struttura amministrativa, "mirato a rendere l’ente più efficiente e rispondente alle esigenze della cittadinanza". A dirlo è la sindaca Vittoria Ferdinandi. Questo provvedimento, che entrerà in vigore il 7 aprile 2025, definisce una nuova configurazione delle strutture organizzative, dei relativi compiti e introduce nuove posizioni di responsabilità "per una gestione ottimale dei servizi".

Il nuovo ‘Schema Generale di Organizzazione’ prevede una suddivisione più chiara e mirata, con l’istituzione di specifiche Unità operative (le cosidettte Uo) nelle seguenti Aree tematiche: l’Area Affari Generali, che include la segreteria degli organi istituzionali, comunicazione e partecipazione, oltre a progetti europei, relazioni internazionali e turismo; l’Area risorse, dedicata a risorse umane, acquisti e patrimonio, servizio finanziario e gestione entrate; l’Area servizi alla persona, che comprende servizi sociali, cultura e biblioteche, servizi educativi e scolastici, e servizi al cittadino; l’Area opere pubbliche e mobilità, focalizzata su edilizia pubblica e sportiva, edilizia scolastica, mobilità, manutenzioni e cimiteri; l’Area Governo del territorio e Transizione al digitale, riguardante ambiente e protezione civile, Suape, edilizia privata e sviluppo economico ivi compreso il Commercio, oltre alla pianificazione urbanistica ed espropri; infine, la Polizia Locale e Sicurezza Urbana, con un’Unità operativa territoriale e decentramento.

Per migliorare l’efficienza e il coordinamento, sono state create inoltre nuove posizioni di Elevata qualificazione, tra cui Eq Bilancio, per supportare la gestione finanziaria, Eq Protezione civile, per un coordinamento efficace nelle emergenze, Eq SUAPE e Commercio, per potenziare il servizio per le attività produttive, ed Eq Coordinamento giuridico-amministrativo, a supporto di progetti strategici nell’Area Opere Pubbliche e Mobilità.

Da lunedì sarà avviata la procedura di interpello per la selezione dei dirigenti delle nuove Unità Operative, riservata al personale con contratto a tempo indeterminato, e per le posizioni vacanti si procederà in conformità al Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027.

Il nuovo modello organizzativo è stato anticipato da una fase di ascolto e partecipazione interna all’ente e discusso di recente con Rsu, rappresentanze sindacali e il Comitato Unico di Garanzia. "La riorganizzazione rappresenta un passo cruciale per modernizzare il Comune di Perugia, rendendolo più efficiente e in sintonia con le necessità dei cittadini," ha dichiarato la sindaca "Ci siamo pensati come un albero che deve riorganizzare le sue radici e i suoi rami per continuare a prosperare".