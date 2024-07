Il circolo di Ponte D’Oddi compie ottanta anni: 3 giorni di appuntamenti

1Il Circolo di Ponte D’Oddi si prepara a tagliare un traguardo storico, quello degli 80 anni, che arriva grazie al lavoro svolto dai soci nel corso degli anni, puntando alla crescita sociale e culturale non solamente del quartiere ma dell’intera comunità. Per festeggiare la ricorrenza Circolo organizza una festa di quartiere, un fine settimana di festa tra cultura e momenti di aggregazione sociale per grandi e piccini dal 26 al 28 luglio. Durante la tre giorni tutti i pomeriggi a partire dalle 17.30 spazio riservato ai bambini, mentre in serata, a partire dalle 21 ci saranno concerti di muscia e street food. Senza dimenticare le gare di briscola e l’arte, con l’inaugurazione di un’installazione di arte contemporanea di Letizia Guastaveglie. Mentre per la domenica mattina è in programma la camminata tra i sentieri del vecchio acquedotto medievale.