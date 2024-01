Il Cesvol apre a 7 giovani. Impegno civile e solidarietà

Il Cesvol pronto ad accogliere 7 giovani tra i 18 e i 29 anni. Dodici mesi di impegno verso gli altri, con un rimborso mensile di 507,30 euro e il rilascio di attestato di partecipazione, con attestazione delle competenze finali valide ai fini curriculari. Il Cesvol Umbria con il progetto “L’orizzonte del diritti” è disponibile ad accogliere 7 volontari nelle sedi del territorio della provincia di Perugia. Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e della difesa non armata della Patria saranno i settori toccati durante il periodo del Servizio civile. Il progetto intende realizzare un percorso volto a diffondere una cultura della partecipazione e della cittadinanza responsabile, attraverso momenti di confronto sui temi dei diritti e dell’educazione alla pace. “Cerchiamo di promuovere la crescita delle esperienze associative - riferiscono dal Cesvol-. È necessario far crescere il volontariato, favorendo la realizzazione di quanto previsto nella Carta costituzionale, che valorizza la libertà di associazione, la sussidiarietà, l’attivazione e il protagonismo dei cittadini nelle comunità“. Per presentare la domanda c’è tempo fino al 15 febbraio.