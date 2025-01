"Il centrodestra deve trovare un vero leader"

ASSISI – Non c’è due senza tre: detto guardato con speranza dalla maggioranza allargata di centrosinistra e civica (che ha vinto le due ultime elezioni comunali e che punta a continuare la serie), temuto dal centrodestra che vuole invertire la rotta. Su questo secondo fronte fa sentire la sua voce Francesco Mignani, attuale consigliere del gruppo misto e già assessore cittadino che chiede di rimboccarsi le maniche.

"Occorre ricostruire una rete territoriale in cui tutte le realtà delle forze del centrodestra e le formazioni civiche comincino a dialogare per dare voce alle istanze della gente, alle problematiche presenti nel capoluogo e nelle frazioni", spiega Mignani che vede come passaggio fondamentale una nuova leadership politica. Una coalizione in cui la componente conservatrice si sposi con la componente moderata, quella civica e cattolica, per gestire il presente e lavorare per perseguire con trasparenza di intenti l’espressione del migliore governo della città.

Partendo da un dato numerico che Mignani evidenzia con attenzione: "La neo presidente della Regione Stefania Proietti, già sindaco della città serafica, nonostante il tanto decantato ‘modello Assisi’, proprio nella sua città ha prevalso di poco più di cento preferenze, dimostrando proprio nella sua terra, di non godere del consenso auspicato" dice il consigliere di opposizione che ‘bacchetta’ il centrodestra regionale per non aver saputo cogliere, in questi ultimi anni, "l’importanza di qualificarsi come vera forza di governo".