Il Centro intitolato a Gustavo Corba

Il centro servizi e il parcheggio in via Elio Vittorini a Cerbara saranno intitolati all’ex sindaco Gustavo Corba, primo cittadino dal 1958 al 1964 e poi Senatore della Repubblica nella VI Legislatura, 1972-1976. La cerimonia ufficiale si svolgerà alla presenza del sindaco Luca Secondi ed è in programma per sabato 15 marzo alle ore 11. Gustavo Corba durante il suo mandato, grazie anche all’appoggio di Luigi Pillitu si era fortemente impegnato per la realizzazione di una zona industriale sovracomunale. È stato assessore della Provincia, quindi senatore Pci.