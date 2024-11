Il Centro diocesano raccoglie il cibo per le missioni in Bolivia

GUBBIO – Com’è ormai consuetudine, in questo periodo dell’anno è ripartita la raccolta cibo proposta dal Centro diocesano missionario di Gubbio. La Chiesa eugubina, infatti, ha molti contatti con l’America Latina in particolare grazie al sacerdote fidei donum in Bolivia, don Antonio Zavatarelli. Lo stesso don Leonardo Giannelli, coordinatore del Centro missionario, è stato per oltre vent’anni missionario in Bolivia. Per sostenere la raccolta cibo che arriverà fino alle parrocchie di Peñas e Santiago de Huata, insieme alla Casa di Batallas sarà possibile portare le provviste (pasta, riso, farina, olio, zucchero, scatolame) presso le parrocchie o direttamente a "Casa Giovani" a Sant’Agostino di Gubbio, tutti i giorni dalle ore 15 alle 19.30. Dal 22 al 24 novembre è invece previsto il campo di lavoro per l’inscatolamento dei viveri raccolti ed entro metà dicembre ci sarà il carico e la partenza del container, che entro sei mesi arriverà poi in Bolivia. Per informazioni e contatti si può scrivere a [email protected] o chiamare il numero 3381768027.