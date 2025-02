Il Carnevale che piace. Cartoni, fiabe e futuro. San Sisto si veste a festa

Un mare di coriandoli, musica, colori e tantissime persone alla sfilata dei carri allegorici dei sei rioni di San Sisto che si è svolta domenica nel quartiere perugino. La sindaca Vittoria Ferdinandi ha portato i saluti dell’amministrazione ringraziando l’Associazione Carnevale I Rioni di San Sisto, guidata dal presidente Federico Boncio, per la passione e l’impegno con cui numerosi volontari continuano a regalare una splendida manifestazione alla città. Presente anche l’assessore ai rapporti con le associazioni culturali, Fabrizio Croce, che ricorda il ricco programma del Carnevale di Perugia: fra gli eventi di punta, sabato “Carnevale in centro storico”, con lo Spazio bimbi alla Loggia dei Lanari (ore 14-19), tra giochi e attività di animazione; alle 16.30 da corso Cavour (zona pedonale) a piazza Matteotti c’è anche la camminata del Bartoccio e il suo ingresso trionfale in città, seguita, alle 18, dalla premiazione della Gara di Bartocciate alla Loggia dei Lanari. Domenica 2, invece, si replica con la sfilata dei carri a San Sisto (dalle 14); alle 16 c’è anche Carnevale Artisciolti, la parata in via della Viola e per le vie del centro storico, seguita da un concerto aperto a tutti. Martedì 4 infine, i carri di San Sisto salgono in centro, dove stazioneranno in piazza IV Novembre per fare baldoria tutti insieme. Intanto inizia il conto alla rovescia per l’altro grande carnevale di quartiere: quello al parco Sant’Anna, in calendario venerdì alle 16.