Il banchetto ’all’antica’ Con le erbe del Subasio

Una raccolta di erbe spontanee e commestibili del Parco del Monte Subasio: così la Pro loco di Armenzano e il gruppo ’Se’ de la Bastiola… si!’ hanno celebrata la ’Giornata della Terra’. Terra sempre pronta a offrire i suoi frutti: dalle cicorie ai caccia lepri, dalla rucola all’erba campagnola. "La partecipazione è stata significativa, almeno una sessantina di persone, di tutte le età, hanno aderito all’iniziativa che abbiamo promosso insieme al gruppo di Bastiola, coordinato da Norberto Pizzardi – dice Guerrino Bertoldi, presidente della Pro loco di Armenzano – Guidati da esperti, i partecipanti hanno potuto percorre un tracciato nel parco del monte Subasio e individuare le erbe commestibili che, a conclusione del pomeriggio, sono state cucinate e mangiate a dimostrazione delle opportunità che offrono". Non sono mancati momenti di intrattenimento, con intermezzi culturali dedicati ai luoghi che sono stati toccati dal percorso, a cominciare da Nottiano, legato alla tradizione francescana. "In questo momento c’è una riscoperta di questo tipo di attività legate alla natura; con la riscoperta di erbe che possono essere mangiate così come facevano le generazioni dei nostri genitori, dei nostri nonni – aggiunge Bertoldi – Quella terra ‘madre’ lodata da San Francesco nel Cantico delle Creature. Ma anche un’occasione per stare insieme, di socialità, per condividere un’esperienza, ma anche per apprezzare la bellezza dei luoghi e cosa essi offrano: iniziative che segue due precedenti, la prima dedicata ai funghi, la seconda ai frutti minori del bosco".

M.B.