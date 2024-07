Ignora l’alt della Polstrada: senza patente

In auto senza patente, a tutto gas e senza alcuna intenzione di sottoporsi all’alcoltest. Una minaccia per l’incolumità di chiunque si fosse trovato sulla sua strada. La polizia stradale di Perugia, dopo un inseguimento lungo la statale 3 bis, a Ponte San Giovanni, ha fermato e poi denunciato un automobilista, un 32enne gravato dalla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all’etilometro.

Mentre viaggiavano lungo la statale, i poliziotti hanno notato un’auto procedere ad alta velocità. Nonostante l’invito a fermarsi, il conducente ha proseguito la sua corsa, tentando anche con manovre pericolose, di seminare gli inseguitori. Un tentativo fallito perché, dopo una breve fuga, gli agenti sono riusciti a fermare l’uomo che, fin da subito, ha mostrato segni evidenti di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche. Dopo averlo identificato, i poliziotti hanno invitato il 32enne a sottoporsi al test dell’etilometro ma, di colpo, l’uomo è scappato nei campi, facendo perdere le proprie tracce. È emerso che il conducente, al momento del controllo, oltre ad aver violato le prescrizioni disposte dal Tribunale di Sorveglianza in ordine alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, era senza patente di guida perché mai conseguita. Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi al test dell’etilometro, multato per aver guidato senza patente.