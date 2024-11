I virtuosi della chitarra protagonisti a Palazzo Gallenga

La stagione autunnale dell’Agimus perugino prosegue con un nuovo concerto questo pomeriggio alle 17 nell’Aula Magna dell’Università per Stranieri. Ad esibirsi a Palazzo Gallenga il Duo di chitarre formato da Rossella Lavenia e Anthony Guerrini (nella foto) che proporranno musiche di autori sudamericani e di celebri compositori spagnoli come Sor, Albeniz e De Falla. Rossella Lavenia è una giovanissima e talentuosa chitarrista catanese che si diplomata brillantemente al Conservatorio Vincenzo Bellini di Catania. Nonostante la giovane età, ha all’attivo una notevole attività, con e riconoscimenti per la qualità interpretativa e tecnica delle sue interpretazioni. Anthony Guerrini, chitarrista di Città di Castello, ha compiuti gli studi al Conservatorio di Fermo e di Reggio Emilia. Si è perfezionato all’Accademia Chigiana di Siena. Svolge intensa attività concertistica e ha vinto primi premi in concorsi nazionali ed internazionali. L’ingresso è aperto a tutti.