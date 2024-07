I sette giorni di Vittoria. Ferdinandi deve scegliere la Giunta. Oggi cominciano le consultazioni

Dalla grande ’Festa per la Vittoria’ è passata una settimana esatta. Pioveva, lunedì scorso, in piazza IV Novembre ma per Vittoria Ferdinandi, affacciata con un sorriso che più largo non si poteva dal balcone della Sala della Vaccara, non c’erano nubi. Appena eletta sindaca di Perugia, Ferdinandi festeggiava con il suo popolo.

Sette giorni dopo, una volta completata la procedura di insediamento e indossata la fascia tricolore, per Ferdinandi inizia la fase-due, quella più delicata e complessa. Primo passo: la formazione della Giunta chiamata a governare Perugia nei prossimi cinque anni. Oggi è atteso il via alle consultazioni. A fianco della sindaca ci sarà Andrea Ferroni, consigliere politico della campagna elettorale, che comincerà il giro di incontri con i rappresentanti delle sette liste che hanno sostenuto Ferdinandi nella corsa vincente a Palazzo dei Priori. È questo il primo passo strategico per definire la squadra dei nove assessori che affiancherà la sindaca. Unico nome certo, intoccabile e già presentato prima del ballottaggio è quello di Alessandra Sartore, ex sottosegreterio nel governo-Draghi e già responsabile dei conti della Regione Lazio, dove ha avuto il merito di rimettere in carreggiata la disastrata sanità di Roma e dintorni. Per il resto vale la linea già tracciata da Ferdinandi: "C’è necessità di profili di valore e competenza, rispettando comunque il voto degli elettori. Non ci sono veti ideologici ma c’è solo bisogno di tempo per incontrare tutta la coalizione e fare poi una sintesi".

La sintesi, appunto. E non sarà facile arrivarci. La Giunta deve essere varata entro la settimana, per arrivare poi il 15 luglio al battesimo del nuovo Consiglio comunale. Alcune candidature sembrano più forti di altre: all’assessorato all’ambiente dovrebbe andare David Grohmann, eletto nelle liste di Anima Perugia e docente universitario. Di certo faranno parte della Giunta Francesca Tizi del Movimento 5 Stelle, e Costanza Spera del Pd, alla quale potrebbero andare le deleghe su associazionismo, scuola, università. Resta in stand by l’ingresso di Fabrizio Croce, primo degli eletti nella lista civica di Ferdinandi. Da sciogliere il nodo del vicesindaco: tra i candidati forti c’è Giacomo Leonelli, leader umbro di Azione, ma va pesata anche la volontà del Pd che come ’secondo’ di Ferdinandi vorrebbe un suo esponente. E poi il Consiglio comunale dovrà eleggere l’ufficio di presidenza. Oggi si parte: finita la festa, cominciano i giorni caldi di Vittoria.