I redditi dei nostri politici . Assessori e consiglieri comunali . Il più ricco è l’ex vicesindaco

È l’ultima dichiarazione dei redditi ‘pubblica’ quella messa in rete dal Comune di Perugia. E riguarda appunto, gli assessori e i consiglieri comunali della passata legislatura, coloro cioè che dallo scorso giugno non sono più in carica. O almeno la gran parte di loro, dato che molti – soprattutto nel centrodestra – sono stati riconfermati. E la legge sulla trasparenza prevede infatti che oltre alle indennità fisse e ai gettoni di presenza che percepiscono i politici nel corso dei cinque anni, vengano rese pubbliche anche le dichiarazioni dei redditi. Ecco allora che gli ultimi dati a disposizione sono quelli relativi alle dichiarazioni al Fisco presentate nel 2023 e relative ai redditi complessivi (al loro quindi delle imposte) che sono stati percepiti nei dodici mesi precedenti. Per molti la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate riguarda soltanto le indennità percepite dal Comune (è il caso di alcuni assessori che hanno gli importi identici), per altri si aggiungono anche i compensi professionali. Sul podio l’ormai ex vicesindaco Tuteri che ha dichiarato oltre 278mila euro, poi l’imprenditrice Giustozzi (272mila) e il ‘bronzo’ va all’ex assessore Bertinelli (153mila euro). L’altro over 100mila euro è Merli, anche lui un ex della Giunta, con 110mila euro.

Ecco dunque l’elenco a partire dalla Giunta: sindaco Andrea Romizi 94.012 euro; vicesindaco Gianluca Tuteri, 278.376 euro. Assessori: Cristina Bertinelli 153.750, Edi Cicchi 56.385, Luca Merli 110.849, Clara Pastorelli 56.386, Margherita Scoccia 56.385, Leonardo Varasano 56.385 euro; Gabriele Giottoli 56.385; Otello Numerini 74.809 euro.

Lega: Lorenzo Mattioni 42.844 euro, Luca Valigi 15.115, David Bonifazi 38.125.

Fratelli d’Italia: Michele Nannarone 80.118 euro, Paolo Befani 24.492 euro, Riccardo Mencaglia 55,664, Fotinì Giustozzi 272.235 (reddito 2022).

Progetto Perugia: Francesco Vignaroli 36.771 euro, Cristiana Casaioli 16.402, Gino Puletti 66,.900, Camilla Rampichini 6.159, Massimo Pici 50.227.

Perugia civica: Nilo Arcudi 65.226, presidente del Consiglio comunale.

Forza Italia: Daniela Casaccia 31.089 euro, Alessio Fioroni 13.218 Giacomo Cagnoli 27.582, Michele Cesaro 51.641, Federico Lupatelli 19,544.

Tesei presidente: francesca Renda 20.203 euro.

Partito democratico: Sarah Bistocchi 17.662 euro, Erika Borghesi 57.929, Nicola Paciotti 16.018, Elena Ranfa 18.975, Francesco Zuccherini 24.605, Marko Hromis 26,742.

Cinquestelle: Francesca Tizi 74.358 euro.

Italia Viva: Emanuela Mori 42.729 euro.

Idee, persone, Perugia: Fabrizio Croce 27.352 euro; Lucia Maddoli 36.305.

Misto: Roberta Ricci 43.022 euro, Nicola Volpi 50.231, M. Cristina Morbello 28.939.