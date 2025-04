I ragazzi speciali pronti a tornare sul palco

Sul palco del teatro degli Illuminati ci saranno 50 tra attori e danzatori, alcuni dei quali davvero speciali, per uno spettacolo in data unica che verrà rappresentato il 3 maggio alle ore 21. Il progetto “Guarda il mondo con i miei occhi“ è quello del teatro speciale diretto da Valentina Martinelli che propone il nuovo spettacolo dal titolo “La porta e i quattro regni“ promosso da Co.Fad (comitato familiari disabili) in collaborazione con l’associazione Luce, Holo Teatro e Castello danza. Ieri mattina hanno parlato del “dietro le quinte“ Valentina Martinelli insieme a Donatella Pauselli e Cristina Goracci con gli assessori Benedetta Calagreti e Michela Botteghi. Teatro, solidarietà e condivisione sono gli assi di questo spettacolo che coinvolge alcuni ragazzi portatori di disabilità che già l’anno scorso avevano dato vita, con successo, al primo lavoro (col cui ricavato è stato poi finanziato quello del 2025). I laboratori sono iniziati a ottobre e ora ci siamo. A una manciata di giorni dal debutto della nuova produzione l’invito è rivolto a tutta la città a partecipare e a sostenere le attività del gruppo: "Al di là dell’aspetto ludico o culturale il progetto ha una valenza sociale importante che riguarda l’autonomia dei ragazzi, la loro socialità e la condivisione di momenti". La regista e autrice Valentina Martinelli aggiunge che lo spettacolo consente di osservare "la realtà senza filtri, senza sovrastrutture, in maniera semplice, vera come lo sguardo dei “ragazzi speciali“ di nuovo protagonisti di un progetto teatrale legato anche alla sperimentazione del movimento come veicolo di espressione emotiva. ‘La porta e i quattro regni’ è una dedica al bambino interiore che cresce in ognuno di noi…". Per prenotazioni chiamare al numero 338.4378873.