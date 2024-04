I conti in tasca ai cittadini. Stipendi, non siamo ricchi

L’Umbria, con 21.660 euro di reddito medio imponibile, si posiziona lontano sia rispetto alla regione con reddito medio complessivo più elevato come la Lombardia (27.890 euro) sia dalla Calabria, la regione con il reddito medio più basso (17.160 euro). Persiste comunque ancora una distanza significativa tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali e le isole.

Ad indicarlo, come analisi territoriale del reddito dichiarato, sono i dati pubblicati dal ministero dell’Economia e delle Finanze con il report nazionale sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023 basate sull’anno d’imposta del 2022. Il reddito complessivo ammonta a circa 970,2 miliardi di euro (+6,3% rispetto al 2021), per un valore medio di 23.650 euro (+4,9% rispetto al 2021). Significativa, inoltre, è l’incidenza percentuale dei lavoratori dipendenti beneficiari del trattamento integrativo rispetto al totale lavoratori dipendenti, pari al 23% in tutto il territorio nazionale. In Umbria quindi il dato del 20% è vicino alla media nazionale, con l’incidenza che raggiunge invece circa il 32% in Calabria ed il 31% della Sicilia.

Per le analisi delle dichiarazioni Iva, dalla distribuzione geografica delle variazioni, rispetto all’anno precedente, del volume d’affari, il dato relativo all’Umbria è indicato con un +17,2%. Le regioni in cui si sono registrati gli incrementi percentuali di maggior rilievo sono invece il Lazio (+58,3%), il Molise (+34,4%) e il Trentino-Alto Adige (+24%). L’Abruzzo è la regione in cui il volume d’affari, percentualmente, ha avuto incrementi più contenuti (+7,7).

Ad abbassare il tenore economico dell’Umbria anche l’importo delle pensioni. La nostra, infatti, risulta essere terra di over 65 (sono il 25% della popolazione). L’importo mensile delle pesnioni di vecchiaia per gli uomini è di 1.540 euro, per le donne 1082.