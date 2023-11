I colori del teatro con sei spettacoli al Caporali. L’omaggio a Italo Calvino apre la nuova stagione

"Sei spettacoli che non mancheranno di stupire, emozionare, affascinare, commuovere e far ridere gli spettatori". Così il sindaco di Panicale Giulio Cherubini lancia la nuova stagione del Caporali, organizzata dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con il Comune. Il cartellone prende il via domenica 10 dicembre alle 18 con “Viola e il Barone“, un reading su testi di Italo Calvino che Paolo Hendel ha scritto con Marco Vicari e che porta in scena con le musiche dal vivo di Renato Cantini alla tromba e Michele Staino al contrabbasso. "Abbiamo voluto celebrare l’anniversario della nascita di Calvino, sarà bello stare in compagnia del Barone rampante sui suoi amati alberi e osservare il mondo da un altro punto di vista", spiega l’assessore alla cultura Giulia Mencarelli. La stagione prosegue il 25 gennaio alle 21 con Giuseppe Pambieri e Carlo Greco in “Nota stonata“, pièce ricca di suspense diretta da Moni Ovadia e il 14 febbraio con “La lettera“, spettacolo che dal 1992 viene rappresentato in tutto il mondo con oltre 1800 repliche: Paolo Nani, solo sul palco con un tavolo e una valigia di oggetti, dà vita a 15 micro-storie. E ancora, giovedì 29 febbraio Simona Cavallari (nella foto) e Federico Benvenuto mettono in scena “Dialogo di una prostituta con un suo cliente“ di Dacia Maraini, diretti da Guglielmo Ferro. Spazio alla danza martedì 12 con “We are nomads“ di e con Anuang’a Fernando, celebre artista keniota con una carriera che dura da oltre tre decenni e riconoscimenti in Kenya e livello internazionale per le sue espressioni artistiche uniche. La stagione si chiude domenica 7 aprile alle 18 con “Pulcinella“ con il ritorno di Giorgio Donati che rielabora e mette in scena con Sandro Paradisi e Mariangela Berazzi un’opera teatrale con Pulcinella protagonista assoluto, facendo rivivere in maniera ironica e rocambolesca le sue bizzarre avventure.