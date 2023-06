I Ceri visti dai bambini Le emozioni e i disegni nell’"Oderisi da Gubbio"

La Festa dei Ceri vista con gli occhi dei bambini. La Famiglia dei Santubaldari, infatti, ha riproposto anche per l’anno 2023 il Concorso Grafico – Pittorico “Oderisi da Gubbio” sul tema “La Festa dei Ceri nei suoi vari aspetti”, riservato alle scuole eugubine dell’Infanzia, Primaria 1° e 2° ciclo.

La finalità, ovviamente, è ancora quella di incentivare il coinvolgimento e la partecipazione dei ragazzi a quanto la cultura ed il folklore cittadino esprimono, stimolandone la creatività per tradurre in termini grafici le emozioni e le sensazioni vissute in questo come sempre straordinario mese di maggio. L’iniziativa ha riscosso un notevole successo, confermato ieri dall’affollata cerimonia di premiazione che si è svolta nella sala trecentesca della residenza comunale.

La graduatoria di merito è stata formulata da una giuria presieduta da Vilma Cacciamani e composta da Ubaldo Scavizzi, Vincenzo Belardi, Alberto Giacometti, Cristina Massini, Roberto Bossi, Francesco Garofoli e Ubaldo Minelli, presidente della Famiglia dei Santubaldari. Questi i premiati. Per la Scuola dell’Infanzia Cristian Baldinelli (Aldo Moro), Mario Sole Lepri (Madonna del Ponte), Minelli Ginevra (Aldo Moro). Per il 1° ciclo, nell’ordine, Leonardo Morelli, (2° Montessori), Francesco Provvedi (2^ Torre Calzolari) e Nour Chebl (2°E di Mocaiana). Per il secondo ciclo, invece, Anita Tomassoli, (5°1 Montessori), Davide Ricci, (4°E Mocaiana) e Mattia Capanelli (5°A Aldo Moro).

I premi speciali intitolati a “Tito e Carlinga”, due storici ex ceraioli della manicchia delle Case Popolari, “Samuel Cuffaro”, il 19enne scomparso nel 2021 nell’esplosione della Green Genetics ed al “Maestro Tonino Sannipoli”, sono andati a Viola Zuccheri (3°A Aldo Moro), a Francesco Paciotti (4°A San Martino), Ludovica Radicchi (1° Torre Calzolari). Sono stati anche assegnati 135 premi speciali della giuria. Alla premiazione, coordinata dal presidente della Famiglia dei Santubaldari Ubaldo Minelli, hanno preso parte, oltre ad autorità civili, militari e religiose, il sindaco Filippo Stirati, il rettore della Basilica di Sant’Ubaldo Don Giuseppe Ganassin, la presidente della Giuria Vilma Cacciamani. Una cerimonia semplice, ma che restarà nel ricordo dei bambini.