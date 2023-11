I bambini alla scoperta dell’olio

L’azienda agraria Tiberi di Montepetriolo accoglie i bambini di due asili nido di Tavernelle per una mattinata speciale tra olio ed ulivi. I piccoli iscritti al nido d’infanzia intercomunale “Le Piccole Impronte“ e al nido d’infanzia “La Tana degli Orsetti“ di Tavernelle (gestiti ormai da 4 anni da Polis società cooperativa sociale) sono attesi domattina per una giornata ricca di opportunità ludico-esperienziali. I bambini avranno modo di vivere un’esperienza molto interessante presso l’azienda, un’occasione stimolante da un punto di vista sensoriale e ludico, ma anche di immersione in un ambiente e le sue trasformazioni legate alla stagionalità. La proposta è incentrata sulla stagionalità e sul tema dell’olio. Tale percorso è stato possibile solo grazie alle amministrazioni di Panicale e Piegaro.