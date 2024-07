I balestrieri tornano sotto le mura. Inaugurato il campo da tiro estivo

Tornare proprio lì, da dove tutto era iniziato… I balestrieri di Città di Castello ritornano sotto le mura urbiche a cui hanno legato la propria storia - quasi millenaria - con il campo da tiro estivo inaugurato in viale Nazario Sauro. Il campo è stato affidato alla Compagnia del presidente Francesco Izzo dall’amministrazione comunale. La compagnia dei Balestrieri è composta dagli ‘eredi‘ degli armigeri che, a partire dal XII secolo, difendevano la città, presidiando le fortificazioni. A loro il compito di far rivivere oggi una delle tradizioni tifernati più antiche. I balestrieri di Città di Castello, celebri per la propria abilità, si esercitavano infatti proprio ai piedi delle mura urbiche, presso il Campaccio, che si trovava nei dintorni di Palazzo Vitelli alla Cannoniera. Una storia che ora si ripete, ma con alcune novità. Con la presenza di circa 10 donne - di età compresa tra i 20 e i 60 anni - che tirano al bersaglio con risultati entusiasmanti, la Compagnia ha infatti innovato una tradizione che parlava finora solo al maschile, "sebbene dalle cronache si ha notizia delle dame che partecipavano alla difesa delle città assediate imbracciando qualunque arma…". "Il campo da tiro era un sogno che avevamo da tempo nel cassetto e che grazie all’amministrazione comunale, che ci ha aiutato anche a gestire i vincoli che ci sono per una simile attività lungo le mura urbiche, siamo riusciti a trasformare in realtà", dice il presidente della Compagnia dei Balestrieri Izzo. Tra dame e cavalieri in costume d’epoca, la cerimonia di inaugurazione del campo da tiro è stata l’occasione per i tifernati presenti di cimentarsi -per la prima volta- nel tiro con la balestra. Seguendo le istruzioni dei tiratori più esperti, tra i quali il vice presidente della Compagnia Mario Menghi e Alessandra Paoloni. Il sindaco Luca Secondi, gli assessori Letizia Guerri e Michela Botteghi hanno imbracciato la balestra e mirato al bersaglio, tra risate e lanci!

"Con questo campo da tiro – aggiungono gli amministratori comunali – sarà possibile rispolverare una tradizione che fa parte dell’identità della nostra comunità e che vogliamo contribuire a tenere viva e far conoscere". Intanto la Compagnia dei Balestrieri utilizzerà il campo da tiro estivo fino a ottobre, per esercitarsi con la balestra manesca in vista degli ultimi tre tornei cittadini dell’anno che designeranno i vincitori del Palio delle Quattro Porte.