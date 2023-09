I 70 anni di Brunello Festa della gratitudine tra vip, sfilate di moda e pensieri filosofici

Solomeo in festa per i 70 anni dell’imprenditore Brunello Cucinelli. Una sfilata, un messaggio per la sua famiglia e per la sua gente, pensieri filosofici, fino al soffio delle candeline: sono i momenti che hanno scandito l’evento, che è stato anche l’occasione per ripercorrere gli incontri, i momenti, le persone importanti della vita. Luci soffuse, dress code bianco, grigio e tortora a sottolineare la linea della maison, Brunello, è apparso all’improvviso, davanti agli ospiti al centro dell’anfiteatro di Solomeo. Tutt’intorno le modelle e i modelli che hanno indossato capi storici delle più importanti collezioni. L’ha nominata festa della gratitudine. "Compio 70 anni, ma con un sogno: che la mia azienda mi sopravviva e resti una importante realtà per i prossimi tre millenni", ha detto l’imprendiore umanista. A fargli da sfondo, il busto gigantesco dell’imperatore Adriano, che Brunello ha eletto maestro di vita assieme ad Aristotele, a Marco Aurelio, a Pericle, a Kant e a Confucio. Cucinelli ha parlato della sua passione per la bellezza che lo ha portato, come ha annunciato alla Triennale di Milano, ad impegnarsi in un nuovo progetto: il restauro di Castelluccio di Norcia, devastato dal sisma del 2016. "Anche a Solomeo arriverà una Biblioteca universale - annuncia - Così io vorrei continuare a credere di essere un custode della bellezza -creato". Poi sfilata dei capi della maison, 60 outfit indossati da coppie di modelli e modelle elegantissimi, cena in piazza della Pace con gli invitati, tra cui Giovanni Malagò, l’attore Patrick Dempsey, le attrici Vanessa Kirby e Alessandra Mastronardi, la conduttrice tv americana Martha Stewart, il divo dei Bridgerton Jonathan Bailey,le top model Bianca Balti, Eva Herzigova, i supermodelli Mark Vanderloo con il figlio Mark Jr e James Turlington. Il dono della famiglia? Una statua di Apollo che suona la lira, la cui copia in marmo presto sarò deposta nell’anfiteatro di Solomeo.