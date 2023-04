“Humus Music Fest“, l’edizione di primavera va in scena alla Darsena

Torna l’appuntamento di primavera con Humus Music Fest: dopo il successo dell’edizione winter con formula itinerante nel centro storico di Perugia, arriva l’edizione spring alla Darsena Live Music di Castiglione del Lago. La rassegna di musica indipendente organizzata dall’associazione Doremilla si svolgerà stasera dalle 22 con uno spettacolo che riunisce tre progetti musicali dal vivo, un dj set live drawing e una expo fotografica per una serata all’insegna dell’eterogeneità musicale e dell’arte lacustre nella sua interezza. Sul palco si esibiranno il il progetto hip-hop di Sheddy (nella foto), l’alternative rock poetico degli OH! EH? e il grunge introspettivo dei Post Trauma. La selezione musicale di GreenArea, raffinato dj della scena locale, farà da apertura e conclusione alla serata arricchita dall’esposizione fotografica “Un lago incompreso” di Ettore Vignali e Shirin Dogana e il live drawing del collettivo umbro “Ahenum”. Per trasmettere, attraverso l’arte, un’immagine sonora della bellezza e della fragilità che il Trasimeno al contempo rappresenta.