Guidano ubriachi e contromano Raffica di multe e denunce per gli ’spericolati’ del volante

Stretta contro gli automobilisti indisciplinati nei territori di Assisi e Bastia Umbra. I Carabinieri hanno sanzionato due persone che erano alla guida ubriache, con relativo ritiro della patente; altre che non avevano effettuato la revisione del veicolo e anche senza assicurazione, altre ancora che erano alla guida con il cellulare. E poi altri senza cintura di sicurezza o che procedevano addirittura contromano, come accertato in ben cinque casi, o effettuavano comunque manovre azzardate. I militari della Compagnia di Assisi hanno effettuato una serie di servizi coordinati finalizzati al controllo della circolazione stradale, specie nelle ore notturne.

Così un trentenne è stato trovato con un tasso alcolemico ben oltre i limiti, con susseguente ritiro della patente di guida e sequestro il veicolo. Patente ritirata anche per un assisano, residente a Perugia, denunciato perché trovato alla guida in stato di ebbrezza alcolica: patente ritirata e mezzo, intestato a terzi, affidato a un suo conoscente. Sanzionati inoltre due automobilisti che guidavano senza indossare la cintura di sicurezza e un altro conducente che aveva effettuato un sorpasso azzardato in un tratto di strada dove non era consentito.

Guai anche per 6 persone che circolavano senza revisione (uno dei quali addirittura senza assicurazione RC auto) e 3 persone che utilizzavano il cellulare alla guida, noncuranti della presenza del posto di controllo operato dai militari. A Bastia Umbra sono stati sanzionati 5 automobilisti che transitavano contromano, causando ovviamente situazioni di pericolo alla circolazione, e un uomo che viaggiava in auto senza aver effettuato la prevista revisione periodica del veicolo.