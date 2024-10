’Gubbio Terra di Tartufo’. La rassegna tra gusto, cinema e antiche ricette

Con l’autunno che si è ormai preso la scena torna anche il tartufo, una delle eccellenze gastronomiche del territorio eugubino e limitrofo. La manifestazione che da anni promuove e celebra il tubero in tutte le sue forme è "Gubbio Terra di Tartufo", la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo e dei prodotti agroalimentari. L’evento, giunto quest’anno alla 43^ edizione, è appuntamento di assoluto rilievo tra le rassegne autunnali, sia per la straordinaria qualità del tartufo bianco locale (Tuber Magnatum Pico) e delle altre prelibatezze presenti negli spazi espositivi, sia per la prestigiosa collocazione nel cuore del centro storico di Gubbio. Quest’anno, poi, il calendario si arricchisce di altri due fine settimana nei quali poter esplorare il mondo del tartufo e della sua prelibata cucina.

Il programma parte la mattina di venerdì primo novembre con l’apertura degli stand presso piazza San Giovanni e gli Arconi di via Baldassini, dove alle 10 si terrà la pesatura e la premiazione del tartufo più pesante. Nel pomeriggio, alle 16, ci sarà la presentazione della mostra "L’uomo e il territorio – cerca e cavatura del tartufo, un racconto per immagini" presso la Casa di Sant’Ubaldo per continuare poi con degustazioni, show cooking e il concerto della banda di Salon de Provence alla chiesa di Santa Maria al Corso. Anche per il 2 e 3 novembre show cooking e degustazioni (la maggior parte degli eventi sarà a pagamento) faranno da padroni della Mostra, che proseguirà anche nei weekend del 9 e 10 e del 16 e 17 novembre 2024. Nel primo weekend spicca la partecipazione della famosa cuoca eugubina Anna Moroni con l’incontro dal titolo "Le radici di Anna" ma anche il nuovo dolce "La Petenata" creato dal pasticcere eugubino Andrea Rossi dopo il ritrovamento di tracce di antiche ricette, procedimenti, ingredienti e spunti. Nel fine settimana successivo, invece, spazio anche alla cultura con la presentazione del film girato a Gubbio e prodotto da Lucky Red "Dall’alto di una fredda torre". Non solo, perché per tutti i weekend in cui si svolgerà la Mostra, dalle 9.30 alle 10.30 sarà possibile partecipare a un’esperienza di cerca e cavatura del tartufo a Parco Ranghiasci, a cura di Bartolini Gubbio Tartufi e Tasting Truffle. Tutte le informazioni sul sito www.tartufodigubbio.it.

Federico Minelli