Gubbio sfida il Pescara: Iaccarino suona la carica per i playoff

GUBBIO - Si avvicina il periodo caldo della stagione, sia in termini calcistici che atmosferici. Il Gubbio prepara la sfida di domenica (calcio d’inizio ore 15) allo stadio “Adriatico“ di Pescara: una partita importante per la classifica - come tutte a tre giornate dalla fine - contro una squadra che cerca riscatto dopo tre sconfitte consecutive. I rossoblù ci credono e Gennaro Iaccarino, centrocampista classe 2003 in prestito dal Napoli cresciuto molto durante la stagione anche a livello di leadership, suona la carica in vista del finale di regular season: "Ci aspettano tre partite molto difficili ma abbiamo tutto per fare bene. Siamo una squadra di ottimi calciatori e di uomini veri, mi sto trovando bene a Gubbio e non penso assolutamente al futuro". Uno spogliatoio coeso e che ha le idee ben chiare: "Il nostro obiettivo – conclude Iaccarino – è provare a centrare la qualificazione ai playoff. Non sarà semplice ma ci abbiamo sempre creduto e ci proveremo fino alla fine. Il segreto? Pensare una partita alla volta, cercando di dare il meglio come sempre". Il primo test sarà contro una squadra che vuole rialzare la testa, in una gara in cui inciderà molto la condizione atletica delle due squadre. Siamo ormai agli sgoccioli del campionato e chi ha più benzina nelle gambe (ma anche nella testa) può sognare davvero in grande.

Federico Minelli