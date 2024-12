Gubbio ritrova i suoi figli. Ecco i giovani ’fuori sede’

GUBBIO – Si è rinnovato ieri l’appuntamento con i giovani eugubini fuori sede per studio e lavoro, che – a un anno dal primo incontro – si ritrovano per un incontro di ascolto e confronto dal titolo "Da Gubbio al mondo e ritorno". L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, è partita nel pomeriggio di ieri presso la Biblioteca Sperelliana di Gubbio ed è stato promosso dall’associazione Città Futura. "L’incontro – scrive il sodalizio eugubino – rappresenta un’opportunità preziosa per riflettere sulle sfide e le opportunità che i giovani affrontano nel loro percorso tra radici e futuro, creando un ponte tra la realtà locale e le esperienze maturate altrove. Per questo ha voluto garantire la sua presenza anche la neoeletta presidente della Giunta regionale dell’Umbria, Stefania Proietti". L’evento si è articolato in diversi momenti significativi: un workshop tematico dedicato a esplorare il potenziale generativo dell’innovazione, seguito da un’analisi di idee e prospettive per fare la differenza, con un’attenzione particolare alle possibilità di tornare e contribuire al territorio di origine.