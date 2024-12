Gubbio, non solo l’Albero. Ecco mercatini e ’Ruota’

Con l’accensione dell’Albero di Natale più grande del mondo è ufficialmente partito il periodo natalizio a Gubbio. L’installazione luminosa che giganteggia sulla città è però solo una delle tante attrazioni che vanno a comporre l’offerta eugubina in queste settimane. Su tutte spiccano i mercatini di Natale e la ruota panoramica in piazza 40 Martiri, che nonostante i lavori in corso riescono a creare l’atmosfera che ogni turista cerca arrivando a Gubbio. Non solo, perché il MUAM da ormai sei anni propone ’ChristmasLand’: circa 700 metri quadrati di spazio espositivo dedicato a tutte le età dove si viaggia dal Villaggio degli Elfi fino alla collezione di Natività da tutto il mondo, passando per un ologramma realistico a grandezza naturale di Babbo Natale. Non possono mancare, come tutti gli anni, i concorsi del progetto "Manifestazioni culturali di Natale" organizzati dal Centro della Gioventù di Gubbio, che comprendono presepi e mini presepi, disegni, sketch, poesie e racconti ma anche produzioni artistiche di vario tipo: alcuni sono aperti a tutti mentre altri dedicati a categorie particolari, come famiglie, parrocchie o scuole di vario grado. Il tema di quest’anno è "Camminare insieme per la Pace", e le premiazioni avverranno tutte insieme lunedì 6 gennaio 2025 presso la chiesa di Sant’Agostino di Gubbio. A questo si uniscono anche i concerti sotto l’Albero: il primo appuntamento è per il 14 dicembre alle ore 18 presso la chiesa di San Domenico, si prosegue il 22 dicembre alle 17 presso la chiesa di Madonna del Ponte per concludersi con quello del 28 dicembre, ore 21:15, che si terrà presso la chiesa di San Pietro. Federico Minelli