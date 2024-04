Gubbio, in palio punti pesanti a Recanati. Braglia: "Umiltà e voglia di fare risultato"

È il giorno della penultima giornata di campionato per il girone B di Serie C che si giocherà, come la prossima ed ultima, con tutte le partite in contemporanea. Il Gubbio affronta l’ultima trasferta della regular season e lo fa al “Tubaldi” di Recanati, in una gara che mette in palio punti pesanti per entrambe le formazioni: "Loro sono impelagati nei playout – commenta mister Braglia nella conferenza stampa pre gara – e noi nei playoff. Dobbiamo cercare di fare la nostra gara e di farla bene, perché abbiamo visto che appena scendiamo di livello ci fanno male. Noi siamo nelle condizioni di dover fare risultato, se saranno più bravi gli faremo i complimenti, ma prima devono batterci".

La classifica, in questi casi, è da guardare ma con attenzione, perché come detto sono le ultime battute della stagione, fondamentali per definire il percorso delle squadre nella post season: "Dobbiamo presentarci con molta umiltà e voglia di fare risultato. Siamo contenti – prosegue Braglia – di quello che stiamo facendo, al di là di qualche passaggio a vuoto che ci sta nell’arco di un anno. Tre punti (che assicurerebbero il quinto posto ai rossoblù, ndr) si possono fare ma le partite si devono vincere e non sarà facile". Il Gubbio, comunque, si avvicina a grandi falcate alla conferma del risultato ottenuto lo scorso anno con appunto la quinta posizione in classifica: "Questa squadra ha fatto un percorso importante, noi come tante altre facciamo giocare i giovani, che soprattutto in questo campionato sono validi. Soprattutto qui a Gubbio la società lo richiede e se si viene ad allenare qui si deve essere pronti a farlo". Braglia non dovrebbe abbandonare il rodatissimo 4-3-1-2, confermando Greco tra i pali dopo la maglia da titolare ottenuta contro il Pontedera.

: Greco; Corsinelli, Pirrello, Tozzuolo, Calabrese; Mercati, Casolari, Bumbu; Desogus; Bernardotto, Di Massimo.

Dubbi sulle corsie difensive e da valutare le condizioni di Signorini. In attacco ballottaggio aperto con tante opzioni a disposizione.