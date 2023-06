GUBBIO, Grande Successo per la 1a Edizione di “La Favolosa” Ciclostorica GUBBIO: successo per la prima edizione di "La Favolosa", ciclostorica con bici d'epoca datate 1987 e precedenti. Oltre 130 partecipanti, sfilata per il centro storico e punti ristoro per apprezzare le bellezze del territorio. Presentazione del libro dedicato a Gastone Nencini.