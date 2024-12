Gualdo, tornano in campo i vecchi assi del basket

GUALDO TADINO – L’hanno chiamato "Stelle a canestro – Un assist per la ricerca", l’appuntamento di domani sera, alle 19,45, al palasport "Carlo Angelo Luzi". E’ una partita di beneficenza tra la Nba (Nazionale Basket Artisti) e vecchie glorie della pallacanestro gualdese. E’ una "parata di stelle" dello sport , dello spettacolo e del giornalismo; per la Nba sono iscritti nel roster e scenderanno in campo il grande cestista Antonello Riva, Fabio Tamburini vice direttore Tg5 , Stefano Meloccaro di Sky Sport, gli attori Valerio Di Benedetto, Gianguido Baldi, Paolo Romano, Max Parodi, Emiliano Ragno, Claudio Bonaccorsi ex cestista, il cantante-imitatore Antonio Mezzancella ed altri; nelle file del Gualdo basket ci sono le vecchie glorie del basket biancorosso, guidate dalla panchina da coach apprezzatissimi, degli autentici padri del basket cittadino, come Carlo Scatena e Luciano Passeri. L’evento avrà come madrina l’attrice Eva Henger, reduce dalla sua prima esperienza da autrice e produttrice cinematografica del film "The Contract", insieme al marito Massimiliano Caroletti. Con lei ci saranno anche le figlie Mercedes Henger e Jennifer Caroletti. Poi esibizione live di Jean Michel Byron, già cantante del gruppo rock Toto. L’iniziativa, organizzata da Damiano Picchi, si prefigge una finalità benefica: tutti gli incassi verranno devoluti alla Aelc, l’associazione eugubina per la lotta contro il cancro. I biglietti per l’evento sono disponibili alla biglietteria del palasport.