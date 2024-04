Groviglio di lamiere in autostrada. Sei veicoli coinvolti, coda da paura

Spettacolare incidente nella mattinata di ieri in Autostrada, mentre lungo la statale 448 Baschi-Todi si è verificato il decesso di un automobilista per causa naturali. Nonostante l’impressionante scena che si è presentata agli occhi dei soccorritori nel tamponamento a catena che ha coinvolto sei veicoli nel tratto dell’Autosole in direzione nord, compreso tra Attigliano e Orte, si sono registrati solo feriti lievi. L’incidente ha provocato però ben undici chilometri di coda con forti rallentamenti in direzione nord. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione quinto tronco di Autostrade per l’Italia. La violenza del tamponamento a catena, sulle cui cause stanno svolgendo accertamenti gli agenti della polizia stradale, è stata tale che un’auto è letteralmente finita sopra un’altra, la cui parte anteriore era stata a sua volta semidistrutta dallo scontro con quella che la precedeva. Nonostante la gravità dell’impatto ed il fatto che le vetture siano rimaste incastrate le une contro le altre, è stato un vero miracolo che i conducenti e le altre persone che erano a bordo abbiano alla fine riportato solo lievi lesioni. In contemporanea si è verificato l’episodio tragico lungo la Baschi-Todi. Un uomo è deceduto in seguito ad un malore di cui è rimasto vittima dopo essere sceso dall’auto, che era rimasta in avaria. Si tratta di un 76enne nato in provincia di Cosenza, ma da anni residente a Guardea, che ha accusato il malore nel tratto della strada in cui si trova il semaforo per la sistemazione della doppia curva dei Fori di Baschi. La sua auto si era fermata per avaria in coda e lui era sceso dall’abitacolo, quando all’improvviso si è sentito male e si è accasciato al suolo. Ogni tentativo di rianimazione si è purtroppo rivelato vano.

Cla.Lat.