Grosso albero si abbatte sulle recinzioni delle case

SAN GIUSTINO – A seguito delle raffiche di vento che si sono abbattute nei giorni scorsi anche nel territorio dell’Altotevere un grosso albero nel giardino pubblico di Via Udine a Selci è crollato sulla recinzione adiacente. Tanta paura, qualche danno ma per fortuna nessuna conseguenza per le persone.

Il fatto è stato segnalato nelle scorse ore alla Polizia Locale di San Giustino con gli agenti che sono intervenuti sul posto insieme a una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello che hanno operato per la rimozione del grosso albero crollato. La caduta della pianta non ha fortunatamente provocato nessun ferito, ma viene segnalato un guasto alla linea telefonica con alcune utenze che hanno smesso di funzionare, circostanza evidenziata dai residenti in zona.

I vigili del fuoco tifernati hanno rimosso il tronco e messo in sicurezza l’area transennandola. Sono in corso sopralluoghi tecnici da parte delle squadre operative del comune di San Giustino per altri alberi pericolanti segnalati nella stessa via.