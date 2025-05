Green Music, cento concerti tra natura e bellezza. L’Umbria diventa un palcoscenico a cielo aperto

Riparte l’avventura del Festival Internazionale “Green Music“, ideato dal pianista e compositore Maurizio Mastrini (foto), che per la nona edizione trasforma ancora una volta l’Umbria in un grande palcoscenico a cielo aperto. Da questa domenica fino a novembre, il cartellone proporrà 100 concerti in 40 comuni, con oltre 200 artisti provenienti da 4 continenti, per un racconto collettivo fatto di note, paesaggi e incontri che si chiuderà il 17 novembre alla Carnegie Hall di New York.

La filosofia del Festival- il più grande evento “green” d’Italia – resta quella di offrire esperienze immersive: ogni concerto è progettato per rispettare l’ambiente e valorizzare i luoghi. Si suona tra vigne, boschi, borghi medievali, tra pietre antiche e luci naturali, all’alba e al tramonto, a lume di candela, in teatri di paglia o con degustazioni di prodotti tipici. Gli eventi sono a impatto zero e a ingresso libero, per una cultura accessibile e sostenibile. Il taglio del nastro è dunque fissato per domenica primo giugno alle 17, nel Bosco di San Fortunato a Montefalco con il concerto dell’Oscar Movies Ensemble in un viaggio tra le più emozionanti colonne sonore. Il gruppo è formato da sei musicisti, Mauro Navarra, flauto e direttore artistico, Alessandro Marino, violino, Sergio Caggiano, viola, Maurizio Mautone, chitarra, Alessandro D’Elia violoncello e l’attrice e cantante Alina Di Polito. Ingresso libero con prenotazione consigliata al 351. 9344354 e alla mail: [email protected]. Tra gli ospiti del Green Music sono attesi Luca Barbarossa, Alessandro Haber, Stefano Fresi, Tony Esposito, José Cuenca e tanti altri. E tra i luoghi che ospiteranno i concerti ci sono Norcia, Castiglione del Lago, Passignano, Orvieto, Giove, Castello di Montali, e ancora Sellano, Piegaro, Montegabbione, Montone.