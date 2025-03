Gratta e vince ben diecimila euro

CITTA’ DELLA PIEVE La fortuna ha baciato nuovamente la Tabaccheria del Corso di Lorenza Rossi in Via Pietro Vannucci a Città della Pieve. Un cliente ha vinto, con il gratta e vinci "Bonus Tutto per Tutto" da 10 euro, ben 10mila euro, i quali si vanno a sommare ai 4.165.000 totali vinti finora presso questo punto vendita. Pochi giorni fa, altri due clienti hanno vinto rispettivamente 1600 e 1400 euro con due terni con il gioco del Lotto.

La dea bendata ha spesso fatto visita a Città della Pieve. Nel 2021 un cittadino ha vinto un premio da 100mila euro e la scheda vincente, in quel caso, era stata giocata nella ricevitoria del bar New Millennium, quello che si affaccia sulla centralissima piazza Plebiscito e che già in passato è stato teatro di notevoli vincite.

Nello stesso bar nel 2015 una signora ha acquistato tre GrattaeVinci da cinque euro. In uno di questi "20x" è apparsa la scritta 500mila euro.