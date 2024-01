“Grand jeté“, la danza contemporanea al Morlacchi. Salto nel vuoto con le coreografie di Silvia Gribaudi

La grande danza torna al Morlacchi con uno spettacolo che promette scintille. Giovedì alle 19.30 e venerdì alle 20.30 la stagione perugina accoglie infatti Silvia Gribaudi, artista di rilievo internazionale capace di coniugare con originalità danza, ironia e teatro che proporrà il suo nuovo progetto coreografico “Grand jeté“ (nella foto) realizzato con i danzatori della MM Contemporary Dance Company. Basato sull’idea del “grand jeté” - la grande spaccata in aria che viene definita come uno dei passi più impressionanti e virtuosi dell’arte del balletto - il nuovo progetto coreografico di Silvia Gribaudi esplora la fine come fonte di nuovi inizi. Esplorando il significato metaforico di questo passo virtuoso nella vita di tutti i giorni, “Grand jeté“ diventa un’occasione per ribellarsi e sfidare l’irreversibilità di qualsiasi tipo di finale. Quanto sforzo richiede questo decollo verso l’ignoto e quali prospettive può aprire un atterraggio? si chiede Gribaudi che da anni porta avanti la ricerca coreografica sulla relazione tra performer e pubblico a partire dalla trasmissione di alcuni passi della danza classica e del loro significato. Pliè, jeté, tour en l’air... parole che sono spesso collegate a dei passi conosciuti ma che possono aprire altri immaginari più profondi e che in questo spettacolo vengono da lei sperimentati insieme ai performer, dieci ballerine e ballerini della MM Contemporary Dance Company. "Sono i giovani che possono far fare un salto a tutta l’umanità - dice Silvia Gribaudi - per questo ho scelto una compagnia di ragazzi che abbiano la passione e il desiderio di portarci verso altri mondi a partire da un grand plié, ma tutti insieme per arrivare ad un Grand jeté".

I biglietti si possono prenotare al Botteghino del Tsu, allo 57542222 o acquistare on line su : www.teatrostabile.umbria.it