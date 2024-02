Gol del 45enne Tozzi Borsoi. Terni Fc sbanca Tavernelle

TAVERNELLE

TAVERNELLE (4-2-3-1): De Marco; Antolini (50’ st Felici), Benda, Mencarelli, Polpetta; Cerboni, Arcioni (34’ st Vitali); Ceccomori, Salvucci (44’ st Ceccarelli), Russo (45’ st Graziani); Cacciamano (18’ st Andreoli). A disp.: Cardinali, Ferricelli, Postini, Pieravanti. All.: Valentini.

FC (4-3-3): Cunzi; Dianda, Gaggiotti, Romeo, Flavioni (34’ st Fabris); Carletti (34’ st Proietti Zolla), Dida, Leonardi (16’ st Tozzi Borsoi); Pacilli, Lora Almonte (16’ st De Sagastizabal), Ronconi (28’ st Pescicani). A disp.: Ambrogi, Valerio, Cianchetta, Pucci. All.: Borrello.

Arbitro: Ciorba di Perugia (Silvioli di Foligno e Chiara Trotta di Perugia).

Marcatori: 13’ pt Russo (TA), 26’ pt Ronconi (TE), 41’ st Tozzi Borsoi (TE).

Note: espulso al 12’ st Polpetta (TA) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Leonardi (TE), De Marco (TA). Recupero: pt 1’, st 6’.

Il Terni Fc sbanca anche Tavernelle e riapre il campionato di Eccellenza portandosi a 3 punti dall’Acf Foligno capolista battuta a Ellera. Tavernelle che resta a due punti dalla zona playoff. Padroni di casa subito avanti dopo 13 minuti al primo affondo con Russo, dopo la traversa colpita dal Terni Fc.

Gli ospiti reagiscono subito e trovano il pari con il classe 2005 Ronconi.

In avvio di ripresa il Tavernelle resta in dieci, per il secondo giallo a Polpetta preso in seguito a un intervento su Carletti.

Con l’uomo in più mister Borrello, privo del capocannoniere Bagnato, inserisce tutte le punte a disposizione e il quarantacinquenne

Tozzi Borsoi, al minuto 86, trova l’incornata che vale il 2-1 e riapre il campionato di Eccellenza.