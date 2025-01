Gli studenti di Its Academy lanciano idee per il Girasole

CORCIANO - Un protocollo per uno studio sull’edificio scolastico che ospita la scuola primaria Aldo Capitini del Girasole a San Mariano (progettato e realizzato in più fasi a partire dai primi anni Settanta) finalizzato all’efficientamento energetico, inclusività degli spazi e funzionalità aree esterne: questo al centro del progetto promosso lo scorso anno dal Comune di Corciano in sinergia con l’ITS Umbria Academy, tecnico superiore per l’innovazione e la qualità delle abitazioni esperto in Bim e grafica digitale applicata.

Dopo un’accurata visita all’immobile a cura della coordinatrice Laura Galli e dei docenti dell’ITS, gli ingegneri Cagnano Alfonso e Centi Gino, gli studenti del Corso di building information modeling e grafica digitale applicata hanno elaborato cinque idee che sono state presentate all’amministrazione, alla presenza dei tecnici comunali e della dirigente della Direzione didattica di Corciano, Roberta Mecarelli.

Il sindaco Lorenzo Pierotti si è detto estremamente soddisfatto del lavoro e ha auspicato di poter individuare, in futuro, le risorse per realizzare gli interventi. Agli allievi il primo cittadino ha consegnato un attestato.