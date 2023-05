"Gli elettori hanno deciso così Lavoreremo all’opposizione"

CANNARA – "A Cannara prendiamo atto della volontà degli elettori. Ringraziamo tutti i cittadini e le cittadine che ci hanno sostenuto e ci hanno dato fiducia. Costruiremo su questo risultato, saranno cinque anni duri in cui continueremo a lavorare nell’interesse della città, convinti che l’impegno e la dedizione non debbano cambiare sulla base del successo elettorale". E’ la breve dichiarazione che Alessia Sirci diffonde a risultato acquisito. I numeri non sorridono alla sua impresa. "Insieme per Cannara" resta staccata da Gareggia e dalla sua "Cannaresi liberi" in tutto lo scrutinio, terminando la corsa a 1.031 voti per il 42,73 per cento. Il merito dell’esperienza di Alessia Sirci, 30 anni, è quello di aver ricompattato l’opposizione. Cinque anni fa infatti per Gareggia fu una corsa in discesa, considerando che contro di lui si presentavano il candidato sostenuto dal Partito democratico e un secondo, di altre forze. Questa volta l’opposizione ha marciato unita e ha gettato le basi per un lavoro in consiglio comunale. Oltre ad Alessia Sirci, che entra in consiglio comunale in quanto candidata a sindaco, gli altri consiglieri che dovrebbero aver spuntato la corsa per il seggio, nelle preferenze, sono Sandra Ceppitelli, Giorgio Bizzarri e Sabina Battista. Ad Alessia Sirci, come agli altri candidati sconfitti, è arrivato anche il ringraziamento del segretario regionale del Partito democratico, Tommaso Bori: "Persone perbene e preparate che ci hanno messo la faccia e il cuore".