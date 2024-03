Gli animalisti con Scoccia. Nasce ’Perugia Amica’: "Tutela e politiche mirate"

Alle elezioni dell’8 e 9 giugno ci sarà anche la lista degli animalisti a fianco di Margherita Scoccia (centrodestra). A promuoverla sono Linda Boranga (stilista e figlia di Lamberto, ex calciatore e medico sportivo) e Monica Andreani, grande amante degli animali. "Da un’idea e tanti progetti condivisi da un gruppo di volontari, ma soprattutto di amanti degli animali è nato il Comitato ’Perugia Amica’ che è lieto di annunciare a tutta la cittadinanza che sarà presente alle prossime elezioni comunali, a sostegno del candidato sindaco Scoccia, con una propria lista che metterà al centro del programma il benessere degli animali d’affezione", fanno sapere. A quanto pare i 32 candidati sarebbero già stati selezionati e presto ci sarà amnche la presentazione ufficiale. "La nostra lista – spiega il Comitato – sarà composta da donne e uomini particolarmente sensibili alla causa del benessere animale e che saranno impegnati nel promuovere politiche inclusive e sostenibili per la tutela e la protezione degli animali d’affezione nel nostro comune, per questo i nostri candidati rappresenteranno un carico di esperienze e competenze, unite dalla passione e dall’impegno per migliorare le loro vite. Tra i principali obiettivi della nostra lista ci sono quello di favorire e promuovere sempre più le politiche per la gestione dignitosa del randagismo attraverso programmi di sterilizzazione e adozione responsabile; promuovere l’istituzione di parchi e spazi verdi accessibili per gli animali domestici, in modo da favorire il loro benessere e quello dei loro proprietari; collaborare con le associazioni per garantire una maggiore efficacia nelle politiche pubbliche a sostegno degli animali; concretizzare le politiche avviate a sostegno delle fasce più deboli per garantire il benessere al proprio animale sotto ogni profilo a partire da quello sanitario".

"Negli ultimi anni a Perugia la sensibilità nei confronti del mondo animale è sicuramente cresciuta – aggiunge il Comitato – grazie anche all’avvio di progetti e politiche mirate. Siamo convinti però che sia necessario dare ai cittadini un segnale forte e chiaro rispetto alla tutela degli animali d’affezione e con Margherita Scoccia sindaco, da sempre sensibile all’argomento, si può dar voce ai nostri amici animali e a tutti coloro che li amano, per affermare l’impegno della Città di Perugia come esempio di tutela e benessere degli animali".