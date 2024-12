Giunta-Proietti: ora ci siamo. Assessori, assegnate le deleghe. Resta il nodo di sinistra-verdi

Manca l’ultimo tassello per comporre definitivamente la nuova Giunta regionale di centrosinistra: è quello relativo all’assessore di Alleanza Verdi-Sinistra. I due nomi in lizza sono quello di Fabio Barcaioli (segretario regionale di Sinistra italiana) e di Federico Santi, secondo classificato nella lista di Avs alle spalle di Fabrizio Ricci che è stato eletto consigliere. La rosa proposta da Elisabetta Piccolotti alla presidente Stefania Proietti era di sette nomi, ma quelli rimasti realmente in lizza sono loro due.

E la governatrice dovrebbe sciogliere il nodo nelle prossime ore. Nella squadra entreranno dunque come già annunciato in più occasioni due rappresentanti del Partito democratico: sono Simona Meloni (che avrà sicuramen te la delega all’Agricoltura, Turismo e Cultura) e il segretario regionale Tommaso Bori, a cui spetterà l’impegnativo compito di guidare la Sanità regionale. Il rappresentante del Movimento Cinquestelle sarà Thomas De Luca, consigliere uscente: per lui la delega principale sarà quella dell’Ambiente, ma si ipotizza anche Infrastrutture e Trasporti. Bianca Maria Tagliaferri, preside ed eletta nella lista della governatrice Umbria Domani, avrà la delega su scuola, formazione e Università. E in tutto questo è ormai certo che la presidente si terrà la delega relativa al Bilancio e forse anche del personale. Ci sono però importanti settori da assegnare ancora, a partire dalla Ricostruzione post-sisma, così come l’Edilizia popolare o la questione del Pnnr. A presiedere l’assemblea regionale dovrebbe essere Francesco De Rebotti, ex sindaco di Narni che è stato eletto nelle file del Pd. Le ultime riunioni sono previste in queste ore, poi la comunicazione a partiti e ai diretti interessati e una riunione collegiale.