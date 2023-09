Giro d’Italia, ora è ufficiale. Ci sarà la ’cronometro’ da Foligno fino a Perugia

PERUGIA - Il faccia a faccia di ieri mattina a Palazzo dei Priori tra gli amministratori del capoluogo e quelli della città della Quintana ha sancito in maniera ufficiale che la cronometro del Giro d’Italia tra Foligno e Perugia si farà. Di dubbi in realtà ce n’erano pochi, ma la riunione fissata ieri alle 10 nella Sala Verde del sindaco Andrea Romizi è servita per cominciare a entrare nei dettagli. Oltre al primo cittadino di Perugia era presente quello folignate Stefano Zuccarini, i due assessori allo Sport (Clara Pastorelli e Decio Barili) oltre ad alcuni dirigenti. Operazione che vedrà coinvolta anche la Regione e le Fondazioni di Perugia e Foligno: saranno loro a contribuire in maniera importante a sostenere economicamente l’operazione che potrebbe costare tra i 150 e 200mila euro complessivi.

Già, perché la tappa inserita nella Corsa Rosa è una cronometro, in cui la visibilità per le due città sarà massima proprio perché ogni singolo corridore percorrerà quei circa 40 chilometri e questo vuol dire che le due magnifiche piazze e i dintorni delle città andranno per almeno quattro ore in diretta in oltre 190 paesi in tutto il mondo.

Una vetrina irripetibile a livello di promozione turistica, tanto più che in quel periodo non ci sono concomitanze con eventi internazionali sportivi di rilievo. E di sicuro sarà uno spot elettorale non da poco per le amministrazioni comunali uscenti: tre settimane dopo la cronometro infatti sia Perugia che Foligno andranno alle urne per il rinnovo dei sindaci. Evento che dunque arriva in piena campagna elettorale e che potrebbe dare una bella spinta a chi governa. "L’incontro? E’ andato bene, sono davvero contenta" si limita a riferire l’assessore allo Sport perugino, Pastorelli, in prima linea nell’organizzare eventi sportivi in città.

Tutto questo senza dimenticare che la partenza, il giorno dopo l’arrivo nel capoluogo regionale, potrebbe avvenire da Spoleto. Le due amministrazioni comunali sono dunque in stretto contatto con l’organizzazione e tra di loro e ieri sarebbe stato confermato che la cronometro dovrebbe partire dalla centralissima piazza della Repubblica di Foiligno per approdare nel cuore di Perugia, tra Corso Vannucci e piazza IV Novembre.

Due location di eccezione, due scenari magnifici per dare lustro ancora una volta al Cuore Verde, dopo la "storica" cronometro del Sagrantino nel 2017 partita da Foligno e arrivata a Montefalco. Tutto verrà svelato nel dettaglio il prossimo 13 ottobre, quando Gazzetta dello Sport, Rcs e Rai presenteranno le 21 tappe della corsa.

